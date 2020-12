Fanna: "Chi vincerà tra Inter e Napoli avrà una grande dose di fiducia"

Nel corso di 'Radio Goal', Pietro Fanna, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli iniziando dalla sfida di domani a San Siro tra Inter e Napoli: “E’ la partita della maturità. Si affrontano due squadre che cercano di essere protagoniste in un avvio di campionato finalmente equilibrato, negli altri anni la Juve ha sempre vinto gli scudetti a gennaio. E’ una partita aperta a tutti i risultati, chi riuscirà a vincere avrà grande forza morale e una grande dose di fiducia. Nel mio calcio c’erano solo due stranieri e le società non potevano sbagliare. C’erano grandi giocatori italiani che avevano vinto il mondiale, in Italia giocavano i migliori calciatori del mondo: Maradona, Platini, Van Basten. La Juve ha sempre vinto negli ultimi anni forse perché le altre non si sono organizzate mentre la società bianconera è stata più pronta, facendo lo stadio prima di tutte".

Ricordo di Paolo Rossi: "Ho fatto con Paolino 2 anni alla Juve, poi al Verona e precedentemente nell’Under 21. Quando abbiamo smesso di giocare abbiamo fatto tante esperienze anche in giro per il mondo con altri ex calciatori, lo conoscevano tutti, è stata una grande perdita, era un ragazzo d’oro".