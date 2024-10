Fassone: "Con stadio e centro sportivo il brand Napoli schizzerebbe alle stelle"

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Città dello sport a Napoli? La tempistica, dal momento in cui col pubblico è fatto, per la costruzione è anche rapida. Un centro sportivo bello e qualificato è decisamente più rapido di uno stadio e in non più di un anno si mette su.

Il centro sportivo dovrebbe includere anche la squadra Primavera, l’Under 23 o la squadra femminile per chi ce l’ha. Se De Laurentiis sta prendendo in considerazione l’ipotesi di fare un’opera di questo bene farebbe il bene del club. Uno stadio di proprietà permette alla società che i ricavi dello stadio determina un incremento dei ricavi generali importante. Il brand Calcio Napoli, con lo stadio e un centro sportivo, aumenterebbe e schizzerebbe in alto in modo significativo”.