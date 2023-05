Fassone esalta ADL: "Dà l'impressione di essere matto o visionario, Scudetto è merito suo!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente azzurro

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente azzurro: “Non ho sentito De Laurentiis quando il Napoli ha vinto lo scudetto, mi sembrava banale fargli i complimenti, credo di avergli mandato solo un messaggio. Gran parte del merito di questo scudetto credo sia del presidente e della sua coerenza. De Laurentiis ti dà sempre la sensazione di essere o matto oppure troppo avanti. Quest’estate le sue parole sembravano campate in aria e invece ha avuto ragione lui. E’ un visionario che vede in anticipo".