Fassone: "Gattuso vincerà altri trofei, ha una grande qualità"

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, parla a Marte Sport Live: “Lasciai Napoli subito dopo la vittoria della Coppa Italia nel 2012. Fu una partita incredibile, il ricordo è straordinario, riportammo un trofeo a Napoli per la prima volta dopo Maradona. Gattuso? Ci siamo scambiati qualche messaggio nelle ultime settimane. Esordimmo in serie A in una partita sfortunata contro il Benevento. Sono convinto che vincerà altri trofei, avrà un ottimo futuro da allenatore. Non è solo grinta e volontà, farà veramente bene a Napoli. Riesce a creare un rapporto coi giocatori non solo di grande rispetto: c’è davvero sintonia. Lui sa essere sergente durissimo durante gli allenamenti, ma confidente dopo, quindi si crea una chimica speciale. Dopo tre o quattro partite comincia a raccogliere. A Milano nel girone di ritorno finì terzo nella speciale classifica alle spalle della Juventus e nel Napoli. Sono convinto che farà molto bene”.