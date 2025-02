Fassone: "Mi infastidivo con ADL perché non potevo fare mercato in fretta, ma aveva ragione lui"

Marco Fassone, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Diritti d’immagine? In passato era un problema, nessun club pretendeva i diritti d’immagine circa quindici anni fa come faceva De Laurentiis. All’epoca De Laurentiis lasciava il diritto d’immagine ai calciatori solo per le calzature. Oggi le società sono più aperti i club europei, ma per i diesse è più difficile andare a trattare col problema dei diritti d’immagine. Sul totale del fatturato del Napoli la parte che arriva dai diritti d’immagine non è significativa, ma De Laurentiis ha una concezione che arriva dal mondo del cinema. Secondo lui un atleta deve poter essere gestito dal Napoli, non vuole che ci siano distrazioni per i calciatori. Su una rosa di 25 giocatori quelli che ti danno reddito sono circa 4 o 5.

De Laurentiis e Chiavelli sono ferrei, la somma degli ingaggi dei giocatori e degli ammortamenti non deve superare una certa percentuale. De Laurentiis non fa il passo più lungo della gamba, sia lui che Chiavelli sono molto disciplinati e gestiscono la società da business man. Per gestire un club come Napoli, Lazio e Atalanta, la disciplina sugli ingaggi è fondamentale. Il fatto che il Napoli abbia gestito il mercato invernale con cautela non è negativo, anzi. Il Napoli conserverà questo tesoretto per investire nella prossima estate. E’ complicato fare trattative col Napoli perchè il presidente ora è esperto ed ha aggiunto pagine e pagine sui contratti oltre le varie clausole. Quando si arriva al Napoli, gli agenti lo sanno che devono lavorare di più. Per chi la guarda dal punto di vista della stabilità societaria sono tutte cose positive. Un dirigente come me spesso si infastidiva perché avevo più fretta, ma alla fine ha avuto ragione De Laurentiis”.