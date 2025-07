Fassone: "Napoli appetibile sul mercato, ai miei tempi c'era un po' di scetticismo"

L'ex dirigente di Napoli e Inter Marco Fassone è intervenuto quest'oggi durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli vive nel segno di una continuità virtuosa, sta rinforzando la squadra rispetto all’anno scorso dove ha già vinto lo Scudetto. Lo scenario presenta un Napoli con una barra ben dritta e le altre alle prese con dei cambiamenti radicali che però richiedono tempo.

Ai miei tempi c’era scetticismo quando ci affacciavamo sul mercato, oggi sappiamo che il Napoli ti da una sensazione di stabilità e questo facilita rispetto alle operazioni di mercato. Le strategie che vengono contestate tipo non operare a gennaio poi si rivelano vincenti, adesso capiamo come il Napoli è ormai una società appetibile. La parte strutturale è un valore aggiunto. Lo stadio di proprietà serve, non so se il presidente però è propenso. Dalla visione dell’esterno lo stadio sarebbe un asset in più rispetto ad una società già virtuosa”, le sue parole a Kiss Kiss Napoli.