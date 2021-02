Fassone: "Perdere introiti Champions per il secondo anno di fila sarebbe un problema"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Fassone, dirigente. “La solidità del club e la capacità del club di gestire anche mediaticamente i momenti di difficoltà è importantissima. Se la piazza pressa la società chiedendo l'esonero o le dimissioni Gattuso e la proprietà tentenna sull'ipotesi esonero e quindi non rinnova il contratto diciamo che di sicuro non porta serenità al gruppo squadra che a me sembra una squadra che proprio di testa non sia libera e non sia serena perché vedo troppi errori che giocatori di questo livello non farebbero mai in una situazione di normalità. De Laurentiis in termini di bilancio, anche per il fair play finanziario vuole sempre che i conti siano in ordine ed è innegabile che per il Napoli non centrare la Champions League con gli introiti e i proventi UEFA sarebbe un grande problema. Ma questo vale per tutti perchè il covid-19 ha complicato tutto”.