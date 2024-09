Fedele: "10 e lode ad ADL! Napoli più forte anche della Juve di Thiago Motta"

vedi letture

"Ha attinto dalle riserve del club, è una novità importante".

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Conte potrebbe schierare il Napoli con il 3-5-2? Non credo, perchè qualcuno perderebbe il posto.

Giudizio sul calciomercato di De Laurentiis? 10 e lode al presidente, applaudo il patron azzurro perchè ha fatto un'operazione di marketing per ottenere consenso davvero incredibile puntando su Antonio Conte e investendo tanto sul mercato. Ha attinto dalle riserve del club, è una novità importante.

Vi rendete conto che succede se non va in Champions League? Considero questo Napoli troppo più forte di altre squadre, anche della Juventus di Thiago Motta, e quindi credo che ce la farà, ma stiamo a vedere... C'è da fare i conti con la concorrenza delle romane, che non vanno mai sottovalutate in campionato? La Roma e la Lazio non le prendo proprio in considerazione".