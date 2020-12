Fedele: "A Crotone il peggior primo tempo, Gattuso ha commesso un errore"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero è tornato sull'ultima vittoria degli azzurri in campioanato: “Il primo tempo del Napoli a Crotone è stato il peggiore della stagione. La squadra di Gattuso, in mezzo al campo, è stata in balia degli avversari che raddoppiavano mettendo in grande difficoltà soprattutto Di Lorenzo. Questo è accaduto perché credo che Gattuso abbia detto a Zielinski di non tornare molto spesso in aiuto all’indietro. Questo è stato il grande errore commesso, poi la magia di Insigne e dopo ‘Sant’Ospina’ hanno rimesso le cose per il meglio”.