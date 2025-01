Fedele: “A Firenze è meno difficile di quanto si pensi. Mercato? Il Napoli è in ritardo”

Nel corso di ‘Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele

Nel corso di ‘Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: “La gara di sabato contro la Fiorentina è meno difficile di quanto si pensi, perché i viola, rispetto al Venezia e ad altre squadre che si sono chiuse in difesa quando hanno affrontato il Napoli, lasceranno qualche spazio agli azzurri. Ultimamente c’è qualche problema di equilibrio tattico da quando non gioca più lo sfortunato Bove.

E’ anche vero che il Napoli affronterà Kean e soci senza Buongiorno. In questo senso, da opinionisti e giornalisti, dobbiamo essere vigili e oggettivi: il club azzurro avrebbe dovuto già acquistare il difensore che già serviva prima e che serve ancora di più adesso. E’ in ritardo il Napoli, non ha capito, forse, che c’è davvero la possibilità di vincere lo scudetto?

Dopo aver superato queste tre gare di gennaio contro Fiorentina, Atalanta e Juve per le altre iniziano gli impegni europei. E nelle ultime 8 gare il Napoli non avrà nessun scontro diretto. Deve quantomeno provare a lottare sino in fondo per lo scudetto, in Champions ci va di certo.

Neres come il Pocho? Sono differenti, ancora la loro corsa è diversa. In patria veniva definito 'il nuovo Neymar?'. Non esageriamo. David Neres è fortissimo nell'uno contro uno, ma gioca per sé e spacca le partite. Gli preferisco sicuramente Kvaratskhelia, più completo e anche più funzionale al gioco di Conte che vuole anche copertura sulla fascia. Il brasiliano è un ottimo giocatore ma si spegne e si accende nel corso della stessa gara”.