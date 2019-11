Fedele: "Ancelotti uomo solo al comando, ma il suo potere è caduto"

Il procuratore Enrico Fedele è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare del momento del Napoli.

Sul ritiro: "Mai vista una cosa così allucinante in 50 anni di calcio. De Laurentiis ha fatto un proclama elettorale, poi ci sono le corresponsabilità: Ancelotti che ha detto che non era d'accordo e la squadra che per questo ha fatto gruppo e ha deciso di non andare in ritiro. Il presidente ha fatto un'accusa precisa all'allenatore, i ragazzi si sono sentiti offesi, è venuto il figlio nello spogliatoio ed è successo quello che è successo. L'allenatore adesso è un uomo solo al comando, il suo potere è caduto. Ancelotti aveva un diritto/dovere: andare dal presidente e dire che la squadra non lo segue".

Su Davide Ancelotti: "E' il primo anno che fa l'allenatore in seconda ed è bravo. Ancelotti ha sempre avuto delle persone di esperienza vicino, dai quali poteva avere dei consigli. Ora invece si è creata una situazione che se le cose vanno bene, tutti chiudono gli occhi, se le cose vanno male, servono da alibi".