Fedele bacchetta Conte: “Si lamenta troppo, ma cosa gli manca? Fossi ADL…”

vedi letture

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Antonio Conte si lamenta, ma cosa gli manca? Dice che non hanno fatto tutto ciò che potevano a causa di Victor Osimhen, ma se io fossi De Laurentiis andrei da lui e gli direi: 'Caro Antonio, che altro volevi?. Gilmour e McTominay con Fusi e Crippa? Più o meno, nel senso che il primo è Fusi, ma il secondo non è Crippa: è più come Emerson o Vieira.

Continuo a dire che il Napoli non ha equilibrio con soli due centrocampisti. Il bambolotto non regge a due: mi riferisco a Lobotka. E' ottimo a tre, ma a due non ce la fa: non regge, e lo state vedendo.

Mazzocchi e Spinazzola? Non giocheranno, vedrete: Conte ha capito che non può tenere questi esterni, gli serve un uomo in più mezzo al campo, dove c'è un calciatore in meno. Conte penserà a cambiare sistema di gioco? Sì, vedrete che lo farà. Contro il Parma ha fatto il 4-2-4: così, non va bene”.