Fedele boccia il 4-2-3-1: "E poi chi gioca a centrocampo? Già il Napoli prende tanti gol..."

Enrico Fedele, noto operatore di mercato, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Il Napoli deve vendere tanti giocatori, quindi poi dobbiamo capire quale sarà la squadra. I 300 milioni spesi da De Laurentiis? Da un punto di vista finanziario, il progetto non si discute. Da un punto di vista tecnico, non c’è stato un solo giocatore che ha fatto la differenza. Il 4-2-3-1? E poi a centrocampo chi gioca? Il Napoli ha preso tanti gol perché non aveva equilibrio".

OSIMHEN E MODULO - "Osimhen? Ha delle leve lunghissime, non assomiglia ad Asprilla. Da un punto di vista tecnico, è ancora un po’ acerbo. Attacca molto bene lo spazio, vediamo come si ambienterà in Italia. E’ stato pagato troppo. Veretout non è un regista, ma un intermedio. E’ di quantità, ha discrete geometrie. Per giocare 4-2-3-1 servono due centrocampisti fisici alla Bakayoko, giusto per fare un esempio”.