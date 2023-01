Fedele: “Campionato mediocre. Il Napoli può vincere lo Scudetto a fine aprile”

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Questo campionato lo definirei mediocre. Il Napoli è la squadra più forte mentre le altre si autoeliminano. La Roma è una squadra fisicamente forte e lo ha dimostrato. Per questo dissi che il pareggio sarebbe stato un buon risultato. Ieri il Napoli ha sbagliato due gol fatti, uno con Lozano e l'altro con Kvara che è in condizioni poco più che sufficienti. Anguissa era in condizioni non ottimali. Poi, le sostituzioni di Spalletti hanno fatto aumentare la voglia di vincere e così è stato.