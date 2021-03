Fedele controcorrente: "Sarri? Io prenderei Mazzarri oppure un giovane"

Enrico Fedele, operatore di mercato, parla a Marte Sport Live: “Provare a trattenere Gattuso? Assolutamente no. Il Napoli non vuole Gattuso e Gattuso non vuole il Napoli. Questo progetto è da minimo sindacale. Per la confusione va fuori dall’Europa League, lasciamo perdere gli infortuni: l’unico davvero determinante era Mertens. Speriamo che il Napoli raggiunga il quarto posto perché sarebbe il minimo sindacale, perché ha perso la Supercoppa e non è arrivato in fondo in Coppa Italia. C’è stata una confusione nel corso del tempo incredibile. Chi dovrebbe tirare le orecchie a Osimhen quando ha delle reazioni? La società e l’allenatore. La rosa del Napoli poteva competere per i primi posti, lo dimostra il fatto che nonostante 8 sconfitte sia lì a lottare per la Champions League. Il presidente ha un solo scopo: quello di non indebitarsi e di essere in Europa. L’errore sta nel fatto che si fanno degli acquisti più dal punto di vista finanziario che tecnico. Vuole comandare solo lui ma il difetto maggiore è nella comunicazione. Chi prenderei come nuovo allenatore? Dipende dai risultati della stagione. Si parla molto di Sarri. Io prenderei un giovane. Penserei a Juric e Mazzarri. Fabio Cannavaro presidente e Paolo Cannavaro allenatore? Per il momento saranno in Cina ancora per due anni, poi si vedrà. Al 100% comunque il Napoli cambierà allenatore”.