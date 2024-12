Fedele critica Conte: “Il Napoli crea poco in attacco, gioca solo palla su Lukaku”

vedi letture

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Senza dubbio la proposta offensiva del Napoli è scarsa e dipende anche dagli interpreti. Solo McTominay tira in porta, gli altri sono calciatori di 'catena'. Lukaku ha fatto un buon gioco di sponda, ma non calcia in porta anche perchè non ha ricevuto palle giocabili. Prendere un gol in contropiede è stato assurdo per una squadra come il Napoli che gioca di rimessa. Non c'è stato un calciatore che ha letto la partita e quella situazione. A me va bene che si giochi all'italiana, ma non è possibile prendere una rete in contropiede! In quella azione hanno sbagliato prima Lobotka e poi Olivera.

E poi chiedo a Conte il motivo del ritardo dei cambi: perchè le sostituzioni solo dal 76'? E addirittura due oltre il 90'... Il Napoli ha speso tanto sul mercato e in panchina ha diversi calciatori costosi. Se si criticano Lukaku e soci vuol dire che è stato sbagliato il mercato? E poi chi dovrebbe giocare al posto del belga? Raspadori o Simeone? Andiamoci piano, cerchiamo di non dire assurdità. Molti calciatori li ha voluti Conte e su altri ha posto il veto della cessione. Ha scarsa proposta offensiva ma ha 6 calciatori offensivi a disposizione...

C'è solo una soluzione offensiva, palla a Lukaku. Il Napoli non crea come le altre big in serie A. In ogni caso la Lazio ha meritato di vincere, ha avuto un gigante in campo, ovvero Guendouzi. Il Napoli doveva evitare di perdere: visto che non era possibile vincere bisognava conservare il pareggio. Conte ha commesso un errore gravissimo, è stato supponente giovedì scorso nello schierare quella formazione, ma anche domenica ha letto male la gara”.