Fedele critica Gattuso: "E' in confusione, possesso inutile ed il 4-2-3-1 non si può adottare"

Enrico Fedele, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha analizzato la vittoria del Napoli a Parma: “Vedo molta confusione nell’allenatore. Secondo me il Napoli non può giocare con il sistema attuale, cercando di palleggiare. Nella prima ora di gara gli azzurri hanno avuto il 60% di possesso ma hanno calciato una sola volta verso la porta contro una squadra, il Parma, destinata a lottare per la zona retrocessione. Con l’ingresso di Osimhen, dal 60′ – 65′ in poi, è stata un’altra partita ma il 4-2-3-1 è una soluzione che puoi adottare contro le piccole. Sono curioso di vedere se il Napoli utilizzerà questo modulo anche contro le 4-5 compagini più forti di questo campionato”.