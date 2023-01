Fedele critico: "Politano non ha toccato palla, ma Raspadori ha giocato?"

Enrico Fedele è intervenuto a Televomero commentando l'eliminazione dalla Coppa Italia

Enrico Fedele è intervenuto a Televomero commentando l'eliminazione dalla Coppa Italia: "I dieci cambi non hanno mai giocato insieme, l'allenamento è una cosa diversa dalla partita. Il primo tempo è stato buttato via per un esperimento particolare. Politano non ha toccato una palla, Raspadori ha giocato? Ndombele e Anguissa portano solo palla. Sono amareggiato, avevo pensato che il Napoli potesse vincere la coppa. Ma non mi sbaglio sullo scudetto, bisogna solo suicidarsi per perderlo".