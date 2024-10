Fedele: "Decisioni arbitrali non omogenee, ma niente piagnistei! Il Napoli è forte e farà bene"

"Conte è un allenatore bravissimo e pienamente della scuola italiana".

"Conte sa come si vince in Italia e poi ha un pregio perchè sa leggere le partite, un po' come faceva Lippi. Lui è uno di quelli che non vuole essere aggredito e attaccato dagli avversari - ha detto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - sfruttando le debolezze degli avversari.

Conte è un allenatore bravissimo e pienamente della scuola italiana. La preoccupazione del Napoli potrebbe essere quella di adagiarsi sulla convinzione di essere la più forte, ma in questo senso Conte non è il tipo che consentirà queste cose. Il Var e le decisioni arbitrali degli ultimi turni non sono state omogenee, ma non iniziamo con i piagnistei. Il Napoli è una squadra forte e ha un società forte, se dovesse perdere non sarà per colpa degli arbitri, ma perchè ci sono alcuni difetti che vanno limati. Basta con mandolini, pizza e pianti, il Napoli è forte e farà bene".