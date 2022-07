Fedele: “Di Lorenzo capitano? Schiaffo a Zielinski! Meret? Finalmente ha riacquistato la voce”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il noto dirigente Enrico Fedele

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il noto dirigente Enrico Fedele: “E’ una partita che serve poco ma ha messo in evidenza alcune cose. Kvaratskhelia è sicuramente uno degli argomenti ma non c’è solo questo. E’ un ragazzo con doti importanti che deve dimostrare. Ne abbiamo viste tante, potenzialmente può fare molto per il Napoli”.

Sulla capacità di dribbling: “Necessario un paragone con Zerbin, che ci ha messo due anni per affermarsi. Se oggi si fosse chiamato come il georgiano, avremmo detto le stesse cose che oggi diciamo di lui. Bisogna vedere se questi due ragazzi mostrino le stesse cose con squadre più grandi. Se mi ha entusiasmato Kvaratskhelia? A me piace come patrimonio tecnico, questo non si discute. Ma è una cosa diversa il mettere in mostra tale patrimonio tecnico”.

Poi su Meret: “Finalmente ha mostrato di avere la voce”.

Perché il capitano è stato Di Lorenzo e non Zielinski? Spalletti ha motivato così: “Si fa capitano quello che ha un rapporto con società e città, con un equilibrio caratteriale e il capitano deve comportarsi in modo corretto con gli arbitri e godere del rispetto degli avversari”.

Fedele risponde così: “E’ uno schiaffo a Zielinski perché quando non ha giocato Insigne e non ha giocato Koulibaly ha fatto il capitano il polacco. Spalletti faccia queste prediche nella sua parrocchia”.