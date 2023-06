Fedele: “Diatriba Spalletti-ADL ha rovinato passione e festeggiamenti dei napoletani”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’

TuttoNapoli.net

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’: “Quest’anno nel Napoli c’erano due ‘confetti’: si tratta di Kvara e Osimhen: il nigeriano doveva migliorare con i piedi e Spalletti gli ha fatto fare allenamenti specifici. Per quanto riguarda i festeggiamenti, la passione dei napoletani è stata offuscata dalla diatriba tra ADL e l’allenatore che hanno rovinato tutto.

Spalletti ha fatto bene ad andare via, ma ricordiamoci che gli allenatori contano poco. Servono i giocatori e per un ciclo di medio lungo corso è fondamentale che il presidente trattenga Osimhen, senza il quale la squadra non è la stessa. Kim è già andato via, per l’attaccante cosa si farà in caso arrivasse un’offerta da 120 milioni?”.