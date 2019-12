Fedele duro: "ADL deve tutelare i giocatori, Ancelotti li sta svalutando! Lo avrei già esonerato..."

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione 'Il bello del calcio': "Io ho capito dal 27 luglio che era una squadra incompleta in tre ruolo, da 19 formazioni diverse, dopo tanti anni di questo mestiere so come si va a finire, ma non ho capito Ancelotti. Carlo è un allenatore unico, ma a Napoli è una grande soluzione, non ha saputo tirar fuori gli attributi. De Laurentiis deve tutelare il Napoli ed i suoi calciatori, farli giocare in quel modo vuol dire svalutare i suoi calciatori, fossi stato in lui avrei esonerato l'allenatore già nello spogliatoio".