Fedele elogia Gattuso: "Bravo a far giocare Lozano alla Callejon"

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco', Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 8: "La Lazio ha una difesa di burro e mancherà probabilmente anche Acerbi. Tra l'altro in questo momento c’è un po’ di maretta tra Simone Inzaghi e Lotito. I biancocelesti vanno sulle intuizioni d Luis Alberto, che è un grande giocatore, e sulle capacità di fare gol di Ciro Immobile. Il Napoli invece sta trovando i gol di Lozano, il quale sta facendo un gioco diverso da quello per il quale è stato comprato. In questo Gattuso è stato molto bravo, facendo giocare Lozano alla Callejon, sfruttando la sterzata e l’inserimento del messicano".