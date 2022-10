Fedele esalta Kvaratskhelia: “E’ l’unico indispensabile, con lui giochi in 12!”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco"

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione “Fuorigioco": “Il Milan senza Leao non vola, l’Inter senza Lukaku non gira e si pensava lo stesso del Napoli senza Osimhen… e invece non è vero! Soltanto un giocatore è indispensabile: Kvaratskhelia! Con Kvara giochi in 12!”.