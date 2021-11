Fedele: "Fossi nel Napoli, prenderei subito un giocatore del Verona"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Juan Jesus ha superato Manolas nella gerarchia? Credo di no. La Juventus può tornare in corsa? No, la Juve dovrebbe fare un miracolo per arrivare al quarto posto. Pareggio con il Verona? Risultato giusto, hanno messo in difficoltà il Napoli. Abbiamo tirato solo 3 volte in porta. Barak vale Zielinski? Incide più nel fisico, è un Ilicic molto meno tecnico, a me piace. Se fossi nel Napoli lo prenderei? Sì”.