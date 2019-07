Fedele frena: "Non illudiamoci, servono regista e bomber o squadra sarà più debole dello scorso anno"

Calma, ragazzi, le amichevoli d’estate hanno valore zero, anche se danno indicazioni ai tecnici. Contro un Liverpool privo del trio d’attacco campione in Champions e con una difesa dissennata, il Napoli ha ampiamente meritato la netta vittoria, ma ha soprattutto messo in luce alcuni elementi abbastanza incoraggianti: Insigne, Verdi e Callejon. Lorenzo utilizzato sulla fascia sinistra può tornare a far male a tutti gli avversari; l’ex bolognese se si fosse chiamato James Rodriguez avrebbe fatto sognare la tifoseria per l’ottima prestazione in cabina di regia; lo spagnolo, invece, nel nuovo ruolo a centrocampo mi ha portato indietro nel tempo quando Bagni fu trasformato da esterno destro a motorino di centrocampo. Ma pensiamo al futuro e cerchiamo di dimenticare il ritiro di Dimaro che non è stato un ritiro. Lo ripeto ancora una volta che è stato solo il “villaggio delle vacanze” con musica, comici, cantanti e compagnia bella. Purtroppo mi dicono che il calcio è cambiato, allora non posso fare altro che condividere il business che porta soldi nelle casse della società. Contento Ancelotti? Non credo. Contenti i tifosi? Non credo. Il colpo a sensazione tanto atteso non è arrivato dal Trentino. Solo tanto show con l’elicottero che atterra sul campo sportivo di Dimaro con i procuratori di Pepè, ma la trattativa va in fumo. Il sensazionalismo non porta bene, così come tre anni fa era stato un flop l’incontro con Wanda Nara per portare Mauro Icardi in maglia azzurra. Da uomo di calcio con 50 anni di esperienza personale, quando un giocatore serve veramente all’allenatore, l’affare si chiude subito senza tentennamenti, altrimenti salta tutto. Il presidente in questi casi deve farsi vivo soltanto al momento della firma e lasciar trattare i suoi dirigenti. Capito Aurelio? Comunque non tutti i mali vengono per nuocere perché i vari James Rodriguez e lo stesso Pepè non avrebbero risolto i problemi di Ancelotti. Il tecnico per completare l’organico e renderlo di grande qualità e in grado di contrastare la Juve, e ora direi anche l’Inter di Conte, ha assoluto bisogno di un forte regista e di un attaccante esperto che concretizzi in gol il lavoro dell’intera squadra. Senza questi due acquisti il Napoli sarà meno forte dell’anno scorso, nonostante Ancelotti.