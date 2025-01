Fedele: “Garnacho non va bene, che dobbiamo fare l'asilo? Folle spendere 50mln...”

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "In questo momento Frank Anguissa è il miglior centrocampista d'Europa perchè fa tutto e perchè segna di sinistro, fa assist di sinistro, gioca a tutto campo... Per quanto riguarda Lukaku, ripeto: questo Napoli non può fare a meno di lui, è troppo importante per il club. Il Napoli è una macchina diesel, nei primi 15' del primo tempo e anche sino al 60' della ripresa è stato sovrastato dall'Atalanta, poi è venuto fuori.

Per il dopo Kvaratskhelia se non possono venire ali d'attacco che hanno i gol nei piedi, tipo Chiesa che se sta bene sarebbe un acquisto giusto, punterei su Raspadori. Per me Garnacho non va bene, che dobbiamo fare l'asilo? Ovviamente la mia è una provocazione... Per me è folle se il Napoli prendesse un calciatore di 50 milioni per tenerlo come vice Neres. A proposito di Neres, il brasiliano resta un bengala che si accende con grandi giocate ma si spegne pure, come è accaduto nella ripresa a Bergamo".