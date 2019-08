Fedele: "Icardi ha un accordo con la Juve. Deluso da Ancelotti, servono un goleador e un mediano"

“Il Napoli non deve acquistare i titolari, ma rinforzarsi per cercare di combattere fino alla fine con la Juventus. Per farlo ha bisogno di poco, ma purtroppo è convinto di essere sempre il più furbo e adesso aspetta. Sono molto deluso da Ancelotti che è venuto anche per alzare la voce nei confronti della società, ma non è accaduto.Icardi ha un accordo con la Juve sulla parola e se andasse via, all’Inter arriveranno 2 attaccanti e uno di questo è Dzeko per cui la squadra nerazzurra si rinforzerà". Lo ha detto, intervenendo a radio Marte, l'opinionista Enrico Fedele che aggiunge: "Il Napoli ha 120 milioni in cassa da investire anche perché prendere un calciatore significa anche non pagarne di tasse. Non serve prendere James in prestito più un altro attaccante perché al Napoli serve un goleador ed un centrocampista”