Fedele: "Il Napoli con Bakayoko e Koulibaly lotta per i primi posti! Bravi Giuntoli e Gattuso!"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Televomero: "Il Napoli quest'anno con l'acquisto di Bakayoko, che io caldeggiavo da parecchio tempo, e con la rinconferma di Koulibaly lotta per i primi posti. Non sono stato mai tenero con Giuntoli, soprattutto per il settore giovanile, ma devo ammettere che insieme a Gattuso ha convinto il presidente. De Laurentiis, infatti, per la priama volta nella storia prende un giocatore in prestito secco e non cede un giocatore come aveva detto, cioè ha anteposto il progetto tecnico al risultato economico. Devo dire bravo a Gattuso e Giuntoli".