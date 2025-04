Fedele: "Il Napoli rischia se gioca solo 60'! Il pari non sarebbe da buttare via”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "L'arrembaggio lo farà sicuramente il Bologna. Il Napoli deve colpire a pallettoni, altrimenti, se colpisci a salve, sei finito. Quale Napoli è, quello che vedremo oggi, quello delle ultime sette gare o delle prime otto giornate? La paura c'è, ovvero il timore di assistere a qualcosa che non vada per il verso giusto. Ho paura per il Napoli per la tenuta fisica. Se fa una gara attenta, può vincere, ma deve essere preciso. Non capisco l'eccesso di ottimismo: nelle ultime otto il Napoli ha avuto grandi difficoltà, anche con Como e Venezia con cui non siamo riusciti a vincere nonostante siano sulla carta molto meno forti del Bologna. L'ultima vittoria del Napoli in trasferta risale a Bergamo, perché non ha più vinto da allora fuori casa? Perché corre poco, corre per 60'. Se succede anche col Bologna, non può vincere. Anguissa se sta bene lo preferisco a Gilmour, se non sta bene non deve andare neanche in panchina. Il Bologna è in un momento che esprime un bel gioco soprattutto con Orsolini e Ndoye, ottima organizzazione, fisicamente sono imponenti, Castro è un bel giocatore, Odgaard a ridosso della punta fa male. Però il Bologna tende a scoprirsi, la domanda è se il Napoli saprà approfittarne e quindi segnare.

Il Napoli tenderà a coprirsi, il Bologna no. Il problema è che quando colpirà, il Napoli non dovrà farlo a salve. Gli azzurri non sono una squadra d'arrembaggio, cosa per cui è invece portato il Bologna. Un pareggio sarebbe comunque da salutare positivamente questa sera. L'importante è tallonare, stare vicino all'Inter e aspettare il prossimo passo falso, che ci sarà. In campo stasera vedrei Raspadori e poi, a gara in corso, Neres. I giocatori determinanti non devono mai uscire dal campo, soprattutto contemporaneamente: Conceicao non mette Leao, Inzaghi fa uscire i migliori contro il Parma. Non capisco, Marotta dovrebbe chiamare Inzaghi e dirgli che non deve mai togliere dal campo i migliori perché anche se non fanno nulla incutono timore agli avversari, stesso discorso per Lukaku nel Napoli che non dovrebbe mai sostituirlo. Kalulu mi piace molto come difensore, anche ieri ha dimostrato di avere una frequenza di passo importante che lo rende un calciatore potenzialmente interessante anche in ottica Napoli. Gli alibi sono la forza di chi non ha grandi qualità e non riescono nella vita”.