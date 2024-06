Fedele jr ora elogia ADL: “Non me l’aspettavo, ha preso il migliore”

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il procuratore Gaetano Fedele.

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il procuratore Gaetano Fedele: "Sono senza parole. Non me l’aspettavo. E’ un binomio incredibile, ci darà un anno di lavoro favoloso perché ne vedremo di tutti i tipi. Ma devo alzare le mani e dare atto al presidente che ha preso il migliore che c’era per poter ripartire.

Poi potranno esserci dei problemi e lo analizzeremo, la prima tematica è non aver individuato forse 3-4 punti fermi per ripartire perché Conte avrà chiesto di tenere alcuni elementi. Conte ha tergiversato un po’ perché forse aspettava altro, quando ha visto che non succede chissà cosa intorno a lui…”