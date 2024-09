Fedele jr: "Osimhen, nemmeno un post per salutare i napoletani? Ti hanno dato tanto..."

vedi letture

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I rinnovi di contratto sono molto complicati. Ho sempre detto che questa è una priorità per Manna e dopo il mercato è giusto trattare. Il ‘dopo il mercato’ è arrivato, sono sicuro che sia stato tutto fatto con Kvaratskhelia perchè non si può ripetere un’annata come quella scorsa. L’80% della trattativa è stata già fatta, ma so quanto sia difficile rinnovare col Napoli.

Osimhen? E’ stato l’ultimo errore della stagione balorda dell’anno scorso. Il buon senso ha portato a trovare una soluzione che non è stata la migliore, però c’è stata. Se Osimhen fosse rimasto qui il Napoli avrebbe buttato dei soldi. Un post di saluto da parte di Osimhen sarebbe stato doveroso e giusto. E’ vero che Osimhen abbia dato tanto a Napoli, ma anche Napoli gli ha dato tanto e mi aspettavo che il calciatore facesse qualcosa attraverso i suoi social.

Ngonge? L’anno scorso è stato tra quelli a salvarsi, ne parlavamo in maniera entusiasta l’anno scorso. Neanche io mi aspettavo questo accantonamento da parte della società, però credo che quest’anno l’impronta di Conte sta condizionando tutto in maniera positiva. E’ lapalissiano che Conte stia dimostrando di essere venuto a fare il Conte”.