Podcast Fedele jr punge Conte: "Mercato sbagliato, ma da chi? Va criticato chi ha scelto!"

vedi letture

Gaetano Fedele, operatore di mercato, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Il mercato è stato fatto a inizio anno, ma bisogna fermarsi un attimo e chiedersi: il mercato fatto da chi? Perché credo che a questo punto debba andare sul banco degli imputati anche chi lo ha costruito. Probabilmente ci sono stati errori di valutazione, calciatori secondo me superpagati, e questo ha portato a uno squilibrio generale e anche a un’usura fisica dei giocatori più utilizzati. Se siamo arrivati a questo punto, è innegabile che questi problemi vadano affrontati. Il mercato ora è fondamentale, anche perché oggi c’è la notizia che forse esiste uno spiraglio per sbloccare almeno qualche operazione, se gli incontri in Federazione dovessero andare in modo positivo.

Mercato a inizio luglio? Succede perché c’è sempre una grossa diatriba tra allenatore e direttore sportivo. L’allenatore vuole subito la squadra pronta per il ritiro, mentre chi fa mercato sa che molti affari si fanno alla fine. Il mercato, però, non è più quello di una volta: oggi ci sono pochi soldi e pochissimi colpi di scena. Un tempo gli ultimi giorni regalavano qualcosa di impensabile, oggi molto meno. Condivido però il concetto di fondo: è come andare e giocarsi tutte le fiches subito, non è mai una grande idea. Bisogna gestire con intelligenza. Poi capitano le cose imponderabili: un infortunio, come quello di Lukaku, che può stravolgere tutto.

Sterling ha qualità, questo è indiscutibile. Ma io pongo una domanda diversa: oggi il Napoli deve prendere un giocatore, ma per quale modulo? Serve un esterno d’attacco? O una punta? Perché nell’immediato il problema è l’alternativa a Højlund, visto che Lukaku non è ancora in forma. Ieri era in panchina, si è anche riscaldato, ma evidentemente non ha neppure cinque minuti nelle gambe. Oggi il Napoli sta sfruttando al massimo Højlund, ma non puoi farlo sempre. La difficoltà è evidente.



Lucca? Secondo me ha inciso moltissimo l’exploit di Hojlund, che è arrivato con grande impatto, sia economico che tecnico. Lukaku non ha avuto lo stesso impatto iniziale e il confronto continuo lo ha penalizzato. Io non amo Lukaku, ma non per il valore tecnico: è stato pagato troppo. Se fosse costato 15 milioni, lo avrei tenuto e fatto crescere con calma. Forse andava utilizzato di più, per avere una valutazione più chiara. Senza alternative di mercato, l’unica soluzione era rigenerarlo, ma questo non è avvenuto.



Lang? Attenzione. Forse la mossa di De Laurentiis per sbloccare il mercato serve anche a evitare di sacrificare Lang. Oggi lo dovresti quasi svendere, e dopo cinque mesi non puoi gestire così un investimento. Potresti pensare a un prestito e poi rivalutare. Lang non è il giocatore che ci aspettavamo, ma non ha fatto tutto male: il gol di McTominay contro l’Inter nasce da un suo recupero palla".