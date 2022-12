Fedele: “Kim mi ha deluso molto in Qatar. Mercato? A gennaio non muoverei nulla”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Mercato di gennaio? Io non muoverei nulla del Napoli; neanche Demme, che può ricoprire più ruoli a centrocampo. Malinovskyi al posto di Demme o Zielinski? Non serve. Mondiali? Non ho visto una squadra rivelazione. Nella Francia mi intriga la posizione di Griezmann che è stato trasformato da attaccante a rifinitore e sta giocando in maniera unica. Il Belgio è stato eliminato perché ha sbagliato troppo. Secondo me il miglior giocatore di questi Mondiali è Bellingham che ricorda vagamente Gerard nonostante sia giovanissimo.