Fedele: "Koopmeiners-Napoli, trattativa vera. C'è bisogno di un giocatore nel suo ruolo"

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Al Napoli serve un centrocampista di fisicità e di personalità, ma anche in grado di fare quei gol che assicurava Piotr Zielinski. Occorre qualcuno che sappia segnare, e che lo faccia da fuori. Michael Folorunsho è l'unico ad avere queste caratteristiche: ha segnato un discreto numero di gol non solo al Verona, ma anche nel Bari.

Koopmeiners è una trattativa vera o solo un'azione di disturbo nei confronti della Juventus? E' un trattativa vera perché il Napoli ha bisogno di un giocatore nel suo ruolo e con quelle caratteristiche.

ADL? Sono contento che Aurelio De Laurentiis si sia messo d aparte: non sta facendo più il primo attore, e l'abbiamo notato anche alla presentazione della squadra, quando ha lasciato la scena ai calciatori e allo staff, degli uomini che vivono di calcio da 50 anni. Ora, bisogna vedere questi giocatori cosa siano. Io, per adesso, non vedo grandi fenomeni".