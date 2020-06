Fedele: "Koulibaly via per 100mln, prenderei subito Thiago Silva!"

Enrico Fedele è intervenuto a Marte Sport Live per commentare le ultime mosse di mercato del Napoli: "Il terzino del Legia, Karbownik, è interessante, ma da qui a dire che possa essere un crack ci vuole tanto. Callejon è un calciatore unico, per me va tenuto, Hysaj è un buon soldato. Se il Napoli non dovesse cedere nessuno e riuscisse a prendere un attaccante allora tornerebbe in Champions sicuramente. Un calciatore esperto aiuterebbe un gruppo di giovani. Koulibaly? Se arriva un’offerta di 100 milioni credo che il Napoli lo cederà. Se il centrale senegalese dovesse essere ceduto prenderei tutta la vita un regista difensivo come Thiago Silva, esperto e con un grande rapporto con Gattuso”.