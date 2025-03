Fedele: "L'Inter non c'era, il Napoli ha fatto 4 punti in 5 gare e diciamo che la crisi è superata?"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Fuorigioco', trasmissione in onda su Tele A: "Nelle ultime cinque partite il Napoli ha collezionato quattro punti, facendo molto male. Se le altre non avessero fatto a gara a fare peggio, cosa avremmo detto? Per me è l'Inter ad essere in uno stato comatoso. Il Napoli ha superato la profonda crisi fisica giocando contro questa Inter? A me sembrava che l'Inter non fosse in campo.

Colpe di Meret sul gol di Dimarco? L'unica cosa che poteva fare era mettere il giocatore più alto al posto di Spinazzola, ma quella di Dimarco è stata una prodezza, perché stiamo qui a discuterne? Donnarumma in Champions League ha subito un gol nell'ultima partita col Liverpool che se l'avesse preso Meret...".