Fedele: "La Lega non è retta da uomini di calcio, il peccato originale è stato uno..."

Enrico Fedele, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: "Questa Lega è retta non da uomo di calcio, ma manager eletti da presidenti. Il peccato originale è stato quando il Ministro Spadafora ha invitato le leghe a prendere un provvedimento, e per evitare che ci fossero interessi sotto il punto di vista economico. In quella settimana hanno fatto in modo di organizzare partite in modo di avere il diktat dello stato, per avere poi discolpa ad eventuali cause degli sponsor".