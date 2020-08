Fedele: "Lorenzo te la senti di giocare? Mai fare questa domanda ad un calciatore!"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, nel corso della diretta di Radio Marte, è stato interrogato sull'impiego di Lorenzo Insigne a Barcellona: "Mai chiedere ad un giocatore ‘Te la senti di giocare?’ È un errore gravissimo! In quarantanni nel calcio non ho mai sentito ad un giocatore rispondere ‘Non me la sento’ Senza Insigne la partita cambia e come! Io però sono convinto che possa farcela, a condizione che faccia un nuovo controllo che attesti che non ci sia più la lesione parcellare al legamento. Se non sente dolore e riesce a fare alcuni esercizi, come ho sentito sta facendo in queste ore, credo che le cose andranno per il meglio”.