Fedele: “Ma quale grande partita! Bruttissimo Napoli, se non batti il Barça dove vai?"

Il procuratore e operatore di mercato, Enrico Fedele, è intervenuto a Radio Marte: “Calzona ha sbagliato quando ha sostituito Kvaratskhelia? Io non togliere mai né lui né Osimhen: non sono d'accordo... Tifosi soddisfatti della prestazione? Ieri ho visto un'altra partita, non so cos'abbia guardato chi parla di grande Napoli. Devo essere realista e dico che il Napoli non ha fatto neanche un tiro in porta.

Osimhen ha segnato? Per 52 giorni, non c'è stato: è uno degli alibi che hanno messo Mazzarri in certe condizioni, non aiutandolo a dare quanto speravamo. Dire che ieri sia cambiato qualcosa - prosegue Fedele - è sbagliato. Anzi, io ho visto un bruttissimo Napoli, tranne che per quindici minuti del primo tempo e del secondo, quando la squadra è stata più reattiva. I giocatori sono dei fantasmi, delle fotocopie sbiadite dell'anno scorso: in primis Di Lorenzo, Lobotka ed Anguissa. Chi mi ha fatto una buona impressione, invece, è Olivera. E' stata una delle peggiori partite del Napoli. Prima di ieri, tutti dicevano: se non battiamo il Barcellona in casa, dove andiamo?".