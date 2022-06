Fedele: "Mi auguro che Koulibaly vada in scadenza senza partire subito"

Il noto dirigente Enrico Fedele a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di mercato

Napoli, che ne sarà di Koulibaly? Lo sacrificherebbe?

"Io mi auguro cha vada in scadenza e che non sia ceduto ora. E' capitato a tanti altri, il Napoli ne gioverebbe dal punto di vista tecnico, perché lo avrebbe un altro anno. Oggi metà cartellino è suo, visto che è a scadenza. Se rimane a Napoli, il club può lottare per qualcosa d'importante".

Che valutazione ha Zaniolo?

"Se gli danno i soldi giusti alla Roma, va via. E' atipico, ha una forza fisica unica, non so se è pari all'intelligenza tattica e al sacrifico. Deve ancora maturare, ma è un calciatore da grandi potenzialità".