Fedele: "Mi sarei aspettato un segnale di ADL nei confronti di Spalletti"

L'ex direttore sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

TuttoNapoli.net

L'ex direttore sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Da dirigente mi sarei aspettato, in occasione del compleanno di Spalletti, che De Laurentiis avesse rinnovato il contratto di Spalletti per i prossimi due anni. Sarebbe stato un segnale non solo di continuità ma anche di riconoscenza”.