Fedele: "Mortificazione! Nessuno al mondo fa 11 cambi, Conte chieda scusa!"

Nel corso di Fuorigioco su Tele A è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele: "Conte deve chiedere scusa ai tifosi napoletani che sono stati mortificati dalla sua scelta. Conte non è il padrone del vapore, abbiamo una tradizione, abbiamo avuto il più grande e s'è vinto qualche Scudetto, si può perdere contro una squadra migliore ma non così arrendevoli! Per dimostrare cosa, che non ha i calciatori? E' vero, lui ha creato questa squadra, ma oggi ti sei fatto un autogol e non hai rispettato i napoletani!

Deve chiedere scusa ai napoletani per aver non considerato la Coppa Italia che era una di quelle che ti permette anche di fare la Supercoppa italiana se non vinci lo Scudetto. Ma scherziamo? Io sono mortificato, è una bruttissima pagina. Nessun allenatore al mondo fa i cambi che ha fatto Conte! Poi è un grande allenatore, ma sta parlando troppo, di certe cose deve parlare col presidente. Ma al di là degli 11 nuovi, c'erano 11 fuori posto! Zerbin è un esterno alto, si è affermato lì a Frosinone, non poteva giocare Di Lorenzo un infrasettimanale? Nel Milan hanno giocato tantissimi titolari ed ha più competizioni! Poi Folorunsho gioca più alto, Raspa non gioca lì, Ngonge non è nel suo ruolo lì a destra e Neres pure".