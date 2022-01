Fedele: "Nandez? Il Napoli è già coperto in quel ruolo. Serve un altro giocatore"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Nandez? Il Napoli in quel settore è ben fornito. Oramai il Napoli ha trovato un suo equilibrio. Uscire dall’Europa League? E allora che le facciamo a fare ‘ste coppe?

Il Napoli con un esterno sinistro basso è completo, in questo momento Tagliafico e più necessario di Nandez. Godin andava per il Napoli? No, non è un giocatore alla Albiol ma alla Koulibaly. Chi potrebbe essere il fuoriclasse del Napoli? Zielinski, se fosse più continuo. Mai metterei fuori squadra gente che fa gol”.