Fedele: "Napoli da manicomio, Ancelotti dovrebbe avere gli attributi di ammettere errori"

Il procuratore Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare la situazione complicata di casa Napoli: "Siamo in un mondo in cui le cose semplici le rendiamo difficili. Le decisioni vengono sempre prese in ritardo, senza un motivo. Mai visto nella storia quello che sta succedendo al Napoli: una squadra allo sbando che, dopo il pareggio di Liverpool, si sfalda. Una roba da manicomio. Ancelotti dovrebbe avere gli attributi per ammettere di aver sbagliato. Il Napoli ha bisogno di una rifondazione, la squadra è esaurita. Ritiro? Questo è concordato, quello del passato era imposto. Serve a mandare un messaggio di unità, ma per esperienza non credo a queste cose".