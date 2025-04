Fedele: "Napoli in calo da 9 giornate, Conte ci dia spiegazioni!"

Enrico Fedele, dirigente sportivo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Dobbiamo ringraziare Conte che è un grandissimo allenatore, ma penso di poter fare dei rilievi e alcune critiche. Mi faccio delle domande: come mai il Napoli è in calo da 9 giornate? Ha messo insieme solo 12 punti su 27 nelle ultime 9 gare, c'è un calo fisico che lui non vuole ammettere...

Ho il timore che il Napoli stia buttando a mare una grande occasione. Quella di questa sera è la partita più difficile delle ultime sette, per l'Empoli è gara da dentro/fuori per la salvezza e per evitare la retrocessione. L'altra gara più pericolosa sarà quella di Lecce, perchè i salentini potrebbe non essere ancora salvi il 4 maggio. Per quanto riguarda le possibilità scudetto del Napoli penso che ora dipende molto dall'Inter e meno dal Napoli".