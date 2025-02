Fedele: "Napoli organizzato, l'Inter senza i big s'inceppa. Molte riserve non giocano..."

vedi letture

L'ex dirigente ed operatore di mercato Enrico Fedele è intervenuto alla trasmissione Fuorigioco su Tele A commentando il ko dell'Inter al Franchi contro la Fiorentina che permette al Napoli ora di trovarsi a +3 sui nerazzurri:

"L’Inter ha bisogno di quei giocatori importanti, senza quei giocatori lì s’inceppa soprattutto dietro perché non ha una buona organizzazione difensiva. Perso Acerbi, che è il vero marcatore, perdono molto, il Napoli invece dietro ha più organizzazione e sopperisce. I giocatori ce li ha per le tante competizioni, ma ha perso Acerbi, poi non giocano Zielinski, Arnautovic, Taremi, quasi mai Frattesi e Augusto".