Podcast Fedele: "Napoli, troppi i soldi per Ndoye e Beukema! Serve Lookman"

vedi letture

Il direttore Enrico Fedele è stato ospite di Tmw Radio, durante 'Maracanà'. E ha parlato delle vicende in casa Napoli: "Ndoye e Beukema? E' un mercato drogato e il Napoli si è fatto cogliere impreparato. ADL non è più ADL, perché quando si pagano certe cifre per un difensore e un attaccante...Oggi tutti sono dei purosangue ma nessuno in realtà lo è. Osimhen partirà di sicuro, ma il Napoli ha bisogno di un esterno che faccia gol. E poi arriverà uno come Lucca, come alternativa. Il Napoli non deve ripetere l'errore fatto con Kvaratskhelia. Un giocatore come Anguissa va gratificato, manca un suo sostituto in rosa e quindi bisogna risolvere la situazione.

Folorunsho? Non rientrerà, ha avuto un problema con Conte. Il Napoli ha bisogno di un giocatore stile Lookman, un esterno che fa gol. Lang? Gioca in un campionato dove ci sono solo tre squadre forti. Abbiamo preso l'oro di Bologna per oro vero.... La Champions? Credo si supererà solo la prima fase del girone unico. Ce ne sono altre che sono più attrezzate".