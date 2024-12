Fedele: “Neres è come un 'bengala', accende le partite. Io preferisco sempre Kvara”

Nel corso di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte, è intervenuto l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "Tra Neres e Kvaratskhelia preferisco sempre e comunque il georgiano. Capisco che ora i tifosi sono per il brasiliano, ma Neres è come un 'bengala', accende le partite, ma secondo me è più spacca partite a gara in corso. Kvara però è indiscutibile, peraltro garantisce a Conte maggiore copertura rispetto al brasiliano, anche per questo è meno lucido davanti. Per me se giocasse 20 metri più avanti sarebbe più determinante in fase offensiva”.