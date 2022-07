Fedele: "Non serve uno come Dybala, ma una punta che faccia tanti gol!"

L'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei movimenti intorno al Napoli.

L'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei movimenti intorno al Napoli: "Osimhen, offerta del Bayern Monaco? Sono segnali di fumo, non risulta a nessuno l'offerta. Su Dybala dico: se prendono Mkhitaryan e hanno Calhanoglu, a che serve all'Inter? E al posto di chi andrebbe al Napoli? Il Napoli non può prendere giocatori dove già è coperta. Dybala è l'unico mezzo-fuoriclasse del campionato italiano, intendendo per fuoriclasse uno che inventa quello che gli altri non vedono. Io nella mia squadra lo vorrei sempre. A Napoli, più che il fuoriclasse c'è bisogno di uno che faccia 20 gol, che sostituisca i gol fatti da Mertens e Insigne. Chi li fa ora? Il Napoli non può permettersi di tenere in panchina Zielinski e Fabian Ruiz, avendo Dybala. Il Napoli in Champions è in terza fascia, l'avventura quindi, a meno di miracoli, durerà poco e farà l'EL".